Au moins 1200 réfugiés constituée des Burundais et Rwandais ont été rapatriés dans leurs pays d’origine par la commission nationale des réfugiés de la RDC et le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR). Ces opérations se sont déroulées entre janvier et juin 2022.

« En terme de nombre jusqu’à présent nous sommes à 182 réfugiés Rwandais rapatriés et nous avons un millier des réfugiés Burundais rapatriés au niveau du Sud-Kivu ”, a indiqué Jerry Mawazi, chef d’antenne de la commission nationale des réfugiés, au cours d’un dîner de presse organisé à Bukavu à l’occasion de la journée internationale des réfugiés célébrée chaque 20 juin.

Plus au moins 80.000 réfugiés sont encore présents uniquement dans la province du Sud-Kivu. Au niveau du Sud-Kivu, nous avons plus ou moins 80.000 réfugiés et ils sont beaucoup plus représentés par les réfugiés burundais que présentement nous estimons à plus ou moins 50.000 personnes. Le chiffre que nous avons des Rwandais, nous l’estimons à 30.000 réfugiés ”, a ajouté Mawazo Jerry.

Le HCR a insisté sur la sécurisation des réfugiés dans le contexte des conflits. En plus, le HCR prêche la cohésion et le vivre ensemble pour éviter le pire.

“ Il faut que la population, les jeunes comprennent ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Surtout à suivre les conseils du gouvernement. Donc les messages sont clairs, c’est la sécurité de tout un chacun. Le message de paix, le message de cohabitation pacifique, message d’assurer la sécurité pour tout un chacun ”, a insisté Charlemagne Abosse, chef de bureau du HCR au Sud-Kivu.

Pour cette année 2022, le thème choisi était “Chacun partout, tout le temps, toute personne à droit à la sécurité”.

(HCR). Ces opérations se sont déroulées entre janvier et juin 2022.

En terme de nombre jusqu’à présent nous sommes à 182 réfugiés Rwandais rapatriés et nous avons un millier des réfugiés Burundais rapatriés au niveau du Sud-Kivu ”, a indiqué Jerry Mawazi, chef d’antenne de la commission nationale des réfugiés, au cours d’un dîner de presse organisé à Bukavu à l’occasion de la journée internationale des réfugiés célébrée chaque 20 juin.

Plus au moins 80.000 réfugiés sont encore présents uniquement dans la province du Sud-Kivu.“ Au niveau du Sud-Kivu, nous avons plus ou moins 80.000 réfugiés et ils sont beaucoup plus représentés par les réfugiés burundais que présentement nous estimons à plus ou moins 50.000 personnes. Le chiffre que nous avons des Rwandais, nous l’estimons à 30.000 réfugiés ”, a ajouté Mawazo Jerry.

Le HCR a insisté sur la sécurisation des réfugiés dans le contexte des conflits. En plus, le HCR prêche la cohésion et le vivre ensemble pour éviter le pire.“ Il faut que la population, les jeunes comprennent ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Surtout à suivre les conseils du gouvernement. Donc les messages sont clairs, c’est la sécurité de tout un chacun. Le message de paix, le message de cohabitation pacifique, message d’assurer la sécurité pour tout un chacun ”, a insisté Charlemagne Abosse, chef de bureau du HCR au Sud-Kivu.

Pour cette année 2022, le thème choisi était “Chacun partout, tout le temps, toute personne à droit à la sécurité”.