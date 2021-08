Patrick Kayemebe nouveau directeur général de l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) a officiellement pris la commande dudit institut mardi 03 août 2021 après la cérémonie de remise et reprise entre l’ancien DG Maurice Tshikuya Kayembe.

Le nouveau Directeur général Patrick Kayembe Nsumpi , a dans son allocution devant les agents de l’INPP, promis de bien assumer ses responsabilités. « Je suis très content d’être élevé à ce grade. Les agents de l’INPP me connaissent. J’ai commencé à travailler dans l’administration de l’INPP depuis 10 ans. J’ai travaillé dans l’impartialité totale. Je vous prie de travailler, vous allez mériter vos droits et vos avantages. Je prends l’engagement de ne pas constater un seul mois d’arriérés des salaires. Je ne connais pas encore combien se trouve dans nos comptes, laisser moi le temps de le connaître et nous allons décanter votre situation. Merci pour la confiance que vous me faite. Je promets de ne pas vous décevoir », a-t-il déclaré.

Rappelons tout de même que, c’est sur base des enquêtes effectuées par l’Inspection Générale des Finances (IGF) constatant la mégestion à l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) que l’ancien Directeur Maurice Tshikuya Kayembe a été suspendu de ses fonctions y compris le Conseil d’administration de cet établissement public.