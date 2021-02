Le professeur Jacques Djoli a salué la nomination de Sama Lukonde comme Premier Ministre du gouvernement de l’Union sacrée de la nation. Ce député national du MLC, estime qu’une fois le gouvernement formé, il doit opérer les réformes et travailler pour assurer l’intégrité du territoire national.

« Parmi les priorités, il y a d’abord l’intégrité du territoire national. Vous suivez tout ce qui se passe dans l’Est, il faut une réponse sur cette question qui est la sécurité, une question complexe mais qui exige une action cohérente de l’État aussi bien sur le plan interne et de la région. Deuxième priorité à mon avis c’est résoudre la question ou les questions économiques, nous sommes un pays en très grande difficulté économique aujourd’hui. En 2020, nous n’avons pas pu faire plus de 3 milliards 500 USD et l’ensemble des ressources couvrent les dépenses de rémunération et de fonctionnement de l’État, ce qui n’est pas normal donc il n’y a pas d’investissements, il faudra relancer rapidement, trouvez des vecteurs, moyens pour relancer l’économie », a dit le député national Jacques Djoli.

« Le 3e élément pour nous, les réformes qui doivent s’asseoir afin de refonder l’État sur des bases saines, refonder l’économie comme je l’ai dit, refonder le système sécuritaire y compris l’armée et refonder le système de redistribution des ressources pour que nous puissions nous attaquer aux questions de vie et de la base de la population donc c’est un gouvernement des défis. Avec le profil technocrate le premier ministre Sama Lukonde qui est aussi un politique parce qu’il a exercé, nous croyons que nous pouvons espérer remettre le pays sur le rail durant cette année 2021 pour que la relance commence à partir de 2022 ». a-t-il ajouté

Pour rappel, le premier ministre Samea Lukonde a, après son entretien avec le chef de l’État Félix Tshiseked, a annoncé des réformes dans plusieurs secteurs notamment dans le secteur fiscal, la sécurité et la loi électorale.