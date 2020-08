Le groupe de 13 personnalités a rencontré Martin Fayulu. Les échanges ont porté sur les propositions du groupe de 13 sur le changement à apporter au système électoral congolais et la recherche d’un consensus autour de ces réformes.

« Nous recherchons un consensus parce qu’il y a des divergences, mais cette mission n’est pas impossible. Nous devons construire ce consensus pour la stabilité de notre pays et pour garantir que les élections de 2023 soient conformes aux standards démocratiques. Les dernières semaines, ceux de la majorité et ceux de l’opposition étaient tous dans la rue. Il y a un problème et les acteurs doivent se parler », a dit Delly Sesanga Hipungu, au sortir de la rencontre.

A en croire le député Delly Sesanga, Martin Fayulu s’est montré ouvert à ces échanges. « Le président Martin Fayulu a réservé un accueil intéressé par rapport aux propositions faites par le G13. Il a également fait part de ses propres propositions contenues dans son plan de sortie de crise. C’est du mélange de toutes ces idées que sortira le consensus ».

Et d’ajouter: « Sur l’essentiel, nous sommes d’accord sur les réformes à entreprendre. Personne ne propose la voie révolutionnaire ».

Prochaine étape à Lubumbashi « Nous poursuivons les contacts. Nous allons rencontrer dans les jours prochains Moise Katumbi pour parler avec lui de cette initiative » a conclut l’honorable Sesanga.