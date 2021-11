La chanteuse Tshala Muana alias Mamu nationale, vient de lancer sa nouvelle chanson intitulée « Ndoto ya Luambo ». Dans ce tube de 7 minutes et 14 secondes, la célèbre de mutuashi a suffisamment attaqué le régime Tshisekedi.

Tshala Muana s’en prend ouvertement à Félix Tshisekedi. Elle remet en cause la gestion actuelle du Président de la République Démocratique du Congo. A en croire la chanteuse de mutuashi, la RDC est mal géré. Le pays est par terre à cause des politiciens qui n’ont que de faux projets et de fausses promesses ».

Et d’joute, « Ils ne s’occupent que de leurs propres intérêts « Mboka ekufi » a-t-elle chanté. Mamu nationale a également, brossée la question de l’insécurité qui augmente principalement la vulnérabilité des femmes et des enfants, notamment en Ituri, au Nord-Kivu, et au Grand Kasaï, des provinces frappées fortement par la malnutrition.

La célèbre Mamu nationale cadre du PPRD de Joseph Kabila, a circonscrit aussi le chômage qui persiste toujours en République Démocratique du Congo, en dépit des taux de croissance économique pharamineux enregistrés au cours des 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir.

L’artiste musicienne congolaise Elizabeth Tshala Muana, trouve inconcevable que dans un pays potentiellement riche comme la RDC, la population vit en dessous du seuil de la pauvreté et où l’accès à l’eau et à l’électricité est encore difficile.