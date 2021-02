Une baleinière surchargée avec plus de 700 passagers à bord, a fait naufrage au niveau du village Longola Ekoti dans la province de Mai-Ndombe, dans la nuit du dimanche au lundi 15 février.

Ladite baleinière était en partance pour Mbandaka en provenance de Kinshasa. On compte provisoirement 60 morts (corps déjà retrouvés) et 300 rescapés. La confirmation de la nouvelle a été faite lundi 15 février par Steve Mbikayi, ministre des actions humanitaires. Via son compte twitter.

« Nous compatissons avec les familles éprouvées et nous exigeons les sanctions contre tous les responsables fautifs du secteur de transports », a dit Steve Mbikayi sur son compte Twitter.

