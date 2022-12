RDC: Mukwege, Fayulu et Matata chargent Félix Tshisekedi et son gouvernement

Une déclaration commune de ces trois personnalités a été publiée ce lundi 26 décembre. Ils dressent une liste non exhaustive des échecs du gouvernement Tshisekedi.

Le gouvernement et le président de la République ont fait face à cette lettre à charge contre leur travail ce 26 décembre. L’ancien Premier ministre Augustin Matata, l’opposant Martin Fayulu et le Prix Nobel de la paix Denis Mukwege, ont publié une déclaration commune, ce lundi 26 décembre, contre Félix Tshisekedi et son gouvernement. Dans cette communication publique, les trois personnalités dépeignent un tableau sombre de la situation en RDC.

Les reproches qu’on y retrouve sont nombres: « corruption, détournement des deniers publiques, le clientélisme, tribalisme, népotisme ». Ils reprochent ainsi au gouvernement d’être concentré à la conservation du pouvoir par la fraude au détriment du bien-être des populations, ainsi que la manipulation de la CENI.

Cette coalition a ainsi décidé de donner des points a réaliser pour les prochaines échéances électorales, en vue de créer des conditions optimales d’un processus électoral impartial, inclusif, crédible et apaisé.

« En RDC, aucune forfaiture électorale ne passera en 2023. Ensemble avec le peuple congolais, nous sommes plus que déterminés à défendre notre démocratie constitutionnelle ainsi que l’intégrité territoriale de notre pays. » déclare Martin Fayulu en publiant cette lettre commune. Plusieurs analysent déjà cette lettre comme les prémisses d’une candidature commune lors de la présidentielle, mais aucun d’eux n’a laissé entrevoir cette option pour le moment.