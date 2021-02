Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi demande aux services compétents d’éclaircir les circonstances de la mort de l’ambassadeur d’Italie en RD Congo; et instruit ces derniers à identifier les auteurs de ce crime odieux; et les déférer devant la justice, dans un meilleur délai.

C’est dans son message des condoléances lundi 22 février 2021 dans la soirée, que le chef de l’Etat Félix Tshisekedi a instruit les services compétents à identifier les auteurs et les déférer en justice dans un meilleur délai.

A en croire ce message, le Président Félix Tshisekedi dit avoir appris avec consternation l’assassinant de l’ambassadeur Luca Attanasio, le diplôment en poste d’Italie en RD Congo. Il dit donc condamner avec fermeté cette attaque « terroriste ».

« Le Chef de l’Etat condamne avec la plus grande fermeté cette attaque. Il instruit les services compétents pour que la lumière soit faite sur ces crimes odieux dans les meilleurs délais et que les auteurs soient identifiés et déférés devant la justice. » lit-on dans ce message de condoléance signé par le Directeur de cabinet Guilian Nyembo.

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a; à son nom propre et au nom de tous les congolais, présenter ses condoléances à la présidence de l’Italie, au PAM ainsi qu’à tous le corps diplomatique.

Pour rappel, l‘ambassadeur de l’Italie en République Démocratique du Congo est décédé après une attaque armée contre un convoi du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui est tombé dans une embuscade près de « 3 antennes », en territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu.