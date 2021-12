RDC : Moïse Katumbi rappelle les membres de son parti politique à l’ordre

Moise Katumbi président national d’Ensemble, pour la République, rappelle à l’ordre les membres de sa formation politique sur les déclarations et autres interventions dans les médias.

D’après la note circulaire signée mardi 1 décembre par Dieudonné Bolengeteng Bai, secrétaire général dudit parti, toutes les déclarations et autres interventions engageant Ensemble de Moise Katumbi ou susceptibles d’engager le parti, doivent au préalable obtenir le quitus de la hiérarchie, le président, le secrétariat général, en l’état actuel des organes centraux du parti et ce, après prise de connaissance et échanges sur le sujet à traiter.

Selon ce document, cette instruction en matière de communication, est justifiée par le souci du travail harmonisé et coordonné car il est observé depuis un temps, les déclarations diverses au nom d’Ensemble, certaines en contradiction notoire avec la ligne communicationnelle et disciplinaire du parti de Moïse Katumbi.

Cependant, « ceux qui entendent exprimer leur opinion personnelle gardent tous leurs droits en la matière et devraient le préciser à l’occasion dans leur communication », conclut la note circulaire d’Ensemble de Moisi Katumbi dont une copie est atterrie à la rédaction du journaldekinshasa.com .

Ci-dessous la note circulaire d’Ensemble pour la République