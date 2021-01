Moise Katumbi président national de la formation politique Ensemble pour la République, a redéfinit son positionnement dans l’Union Sacrée. L’ancien gouverneur du Haut Katanga, n’ambitionne pas intégrer le prochain gouvernement de l’Union Sacrée de la nation.

Devant les cadres et membres de sa formation politique vendre 8 janvier dernier, Moïse Katumbi Chapwe, a tenté de redéfinir sa position au sein de la nouvelle vision du Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, à savoir « l’Union Sacrée de la République». L’homme de Lubumbashi n’ambitionne pas intégrer le prochain gouvernement de l’Union Sacrée.

Bien qu’il fasse partie des forces politiques majoritaires à l’Assemblée Nationale avec ses 70 députés nationaux, Moïse Katumbi et les cadres de sa famille politique n’avaient pas pour fin le partage des postes au sin de cette l’union sacrée.

«Le président a insisté sur la consolidation de l’Ensemble pour la République, l’amour du prochain entre nous, mettre en avant le caractère familial (…) », a-t-elle laissé entendre.

Parmi d’autres points effleurés au cours de cette réunion par les cadres de ce parti politique figurait également la question de leur cahier des charges qui devra être remis incessamment au Président de la République. Et là, un accent particulier a été placé sur la situation sociale du pays et l’insécurité dans l’Est du pays.

« (…) et c’est ce que nous voulons qu’on puisse mettre en exergue dans l’union sacrée et non la répartition des postes ou le partage du gâteau», a martelé la députée Christelle Vuanga.

Selon les dires de cette élue de la Funa (Kinshasa), Moïse Katumbi prendra langue avec le Président de la République, Félix Tshisekedi, et va revenir auprès d’eux pour faire un rapport de ce qui sera dit et voir comment avancer.

Du fil à l’aiguille, il importe de rappeler que la semaine dernière, des députés nationaux proches du Chairman avaient menacé de quitter l’Union sacrée au cas où leur cahier des charges ne serait pas respecté.