RDC : mini-sommet de Goma, Yoweri Museveni confirme sa présence

Le mini-sommet de Goma a été reprogrammé pour le 20 septembre prochain. Marie Ntumba Nzenza la cheffe de la diplomatie congolaise continue les consultations.

Marie Ntumba Nzeza ministre congolais des affaires étrangères, a reçu mardi 15 septembre, James Mbahimba, ambassadeur de République de l’Ouganda en RDC. Les deux diplomates ont coordonné leurs visions à ce sujet.

« Il est prévu la tenue d’un mini-sommet le 20 septembre. Au cours de ce sommet, les Chefs d’Etat vont échanger sur beaucoup de sujets d’intérêt commun pour toute la région. L’Ouganda prend part aux travaux préparatoires et va participer à ce sommet. Une équipe d’avance était à Goma était déjà là et j’en faisais partie. L’équipe ougandaise sera à Goma dès demain et la réunion des experts se tiendra samedi et le sommet se tiendra le dimanche et les Chefs d’Etat sont attendus », a déclaré le diplomate burundais James Mbahimba au sortir de la rencontre avec Marie Ntumba Nzeza ministre congolais des affaires étrangères.

Il reste à confirmer la participation de quatre autres Chefs d’Etat.