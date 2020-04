RDC : Mgr Gérard Mulumba est mort à l’âge de 81 ans des suites de la pandémie du Covid-19

L’UDPS Kibassa, a dans un communiqué publié mercredi 15 avril dernier, a présenté ses plus sincères condoléances au président de la République, Felix Tshisekedi, pour la disparition de son oncle paternel Mgr Gérard Mulumba.

« C’est avec grande émotion, tristesse et douleur que nous avons appris ce matin la disparition inopinée du patriarche Monseigneur Gérard Mulumba votre oncle paternel et chef de votre maison civile. Nous nous joignons a vous en ce moment de perte et souhaitons que les bons souvenirs vous aident à voir plus clair dans la brume de la douleur, conséquence de la perte d’un être cher », s’est attristé Séraphin Umba Kapepe au nom de la formation politique de Augustin Kibassa Maliba.

A cet effet, Séraphin Umba Kapepe invite la grande famille UDPS à rester solidaire pour honorer la mémoire de l’illustre disparu.

« En cette circonstance, nous appelons la grande famille de l’UDPS à rester solidaire et à observer un recueillement digne pour honorer la mémoire de l’illustre disparu. Puisse l’Éternel Dieu Tout Puissant, Maître de temps et de circonstances accueillir l’âme de son serviteur dans le repos éternel », conclut Me Séraphin Umba.

Frère de l’opposant historique, feu Étienne Tshisekedi, et oncle du chef de l’Etat, Mgr Gérard Mulumba est mort à l’âge de 81 ans des suites de la pandémie du Covid-19.