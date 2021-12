Le speaker de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia, a invité l’opposition à occuper son poste de rapporteur adjoint au bureau de la chambre basse du Parlement, dans une communication faite jeudi, à la plénière, au Palais du peuple.

Au cours de cette plénière axée sur l’examen de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents de l’État, Christophe Mboso a également demandé à l’Opposition parlementaire de rejoindre le train du processus électoral en cours.

Dans la même communication, il a aussi exhorté les Congolais de soutenir les Forces armées de la RDC (FARDC) et les forces de sécurité qui luttent, en collaboration avec l’armée ougandaise, contre les ADF, auteurs de plusieurs exactions dans la partie Est de la RDC.

Le président de la chambre basse du Parlement a affirmé que la collaboration entre les FARDC et l’Armée ougandaise est le fruit des recommandations formulées par les députés nationaux à travers la Commission parlementaire «Défense et sécurité » au gouvernement de la République en vue de restaurer la paix en Ituri et dans le Nord-Kivu.

Par ailleurs, les députés nationaux ont approuvé les conclusions de la commission socioculturelle sur l’examen de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents de l’État.

La plénière a accordé trois jours à la commission parlementaire socioculturelle pour intégrer les derniers amendements de la proposition de loi avant la remise du rapport définitif.