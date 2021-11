Les réactions fissent de partout après la marche pacifique du bloc patriotique. Pour le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (l’UDPS), « Si j’étais à leur place, j’allais faire le champs dans mon village… ».

« Sous Kabila on ne pouvait pas aller dans une manifestation et rentrer vivant. Les gens du FCC ont peur qu’en cas d’élections, ils ne vont plus se taper des députés nationaux comme avant », a expliqué Augustin Kabuya avant de lancer, « on se moque d’eux. Ces sont de marches VIP qu’ils sont en train de faire ».

Et d’ajoute, le bloc FCC n’a aucune leçon a donné au président Félix Tshisekedi. Ils ont les mains remplies du sang des innocents. « Ils ont le sang des innocents dans leurs mains. Ils ne peuvent que se taire. Laissons la justice faire son travail. Si j’étais à leur place, j’allais faire les champs dans mon village au lieu de faire trop de brouilles dans les médias. Ils ont pillés ce pays », a-t-il indiqué.

Signalons tout de même qu’après la marche de samedi 14 novembre, plusieurs autres manifestations publiques sont projetées. L’opposition veut désormais passer à la vitesse supérieure. Cette-fois-ci, c’est Deni Kadima nouveau président de la Commission Électorale nationale indépendante qui est visé.