RDC: manifestations des réfugiés burundais dans le territoire d’Uvira

300 réfugiés burundais et demandeurs d’asile se trouvant dans le camp de transit de Kamvivira, dans le territoire d’Uvira au Sud Kivu, ont organisé ce mercredi, une manifestation de colère à la frontière entre les deux pays pour demander le rapatriement dans leur pays d’origine suite aux conditions difficiles dans lesquelles ils vivent ces deniers temps dans ce camp.

La crainte de la contamination à la Covid-19 suite au non- respect des mesures barrières dans le camp de transit et de l’engagement du nouveau Chef de l’Etat burundais Evariste Ndahishimiye, qui avait promis de tout mettre en œuvre pour assurer le retour demandant des réfugiés dans leur pays sont des autres causes de la colère des manifestants.

Malgré cette colère Scandant des chansons demandant le retour dans leur pays à, les agents de la Direction Générale des Migrations(DGM) à pied d’œuvre à la frontière de Kamvivira sont restés fermes. Ils n’ont pas cédé à la pression pour les laissez- passer. Ils sont retournés dans le camp de transit de Kamvivira promettant d’organiser d’autres manifestations.

