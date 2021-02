La charte (de l’Union sacrée) s’impose de toute urgence. C’est d’une évidence et d’une nécessité absolues », déclare le député national Daniel Mbau, membre de la task force de l’Union sacrée pour le compte du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba.

Et pour cause, énonce-t-il, « chaque fois qu’il y a des individus autour des valeurs et des idéaux, la nécessité fondamentale, c’est d’organiser cette société des hommes. C’est un travail qui se fait. Dans les heures qui viennent, les sociétaires vont devoir signer » ladite charte, assure-t-il.

« Sinon on va évoluer sans clause, sans principe, sans boussole et nos risquons de nous buter contre un mur », fait observer celui qui est également juriste.

Pour l’heure, « il y a un travail qui se fait au niveau de la commission juridique. Il est encore en chantier et doit être soumis à la plénière pour validation », renseigne Daniel Mbau.

Tout est urgence !

Le député MLC note que « tout urge maintenant et tout est au portillon du Premier ministre. Il y a la mise en place du gouvernement qui urge, il y a la nécessité des réformes aussi qui urge, il y a cette question d’organisation (de l’Union sacrée) qui urge ».

Il lance donc : « il est important, maintenant, à ce stade que le Président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions puisse faire l’arbitrage des priorités ».