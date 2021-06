La Plateformes politiques alliés à l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), a dans une correspondance adressée au Secrétaire Général de L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a signifié son indignation et regret, à la suite des propos proférés à l’endroit de Vital Kamerhe et sa famille, par les parlementaires début de l’UDPS.

A en croire Junior Mulongo Mukalayi, ces propos « discourtois, injurieux et des insultes », ont été proférés contre Vital Kamerhe, son épouse Amida Shatur, ainsi que sa famille biologique, par ces « Combattants du Parlement debout », sans le moindre recadrage de la hiérarchie de leur parti. Nous citons ici le président a.i Jean-Marc Kabund et le secrétaire général Charles Kabuya.

« Nous constatons un laxisme de votre part, et votre silence face à ces déclarations désobligeantes et déshonorantes qui apparentent la complicité, ne reflétant d’ailleurs pas l’esprit et la vision du Président de la République, qui cherche à fédérer toutes les forces politiques et sociales, ainsi que l’ensemble de notre peuple pour un Congo meilleur », dit-il dans une lettre a dressée à Charles Kabuya que le journaldekinshasa.com a consulté.

Très déçu de cette habitude qui s’installe au fil du temps, les alliés de l’UNC demandent au Secrétaire Général de l’UDPS de prendre en compte ses observations, « dans le sens de préserver le bon climat de partenariat politique », qui les caractérise depuis l’accord de la coalition du CACH à Nairobi.