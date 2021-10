La formation politique de Vital Kamerhe, l’l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), a annoncé la tenue de son meeting le samedi 23 octobre prochain au stade Cardinal Malula (ex 24 novembre) à travers un communiqué daté du lundi 18 octobre 2021.

Si les autres partis politiques battent le pavé ou son meeting pour se lever contre la politisation de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la formation politique de Kamerhe sera quant à lui en meeting de présentation de ses cadres récemment nommés. A dit son Directeur de la Communication Michel Moto Muhima.

L’occasion faisant le larron, ce parti en a profité pour encourager le travail d’implantation du parti qui se poursuit sous l’encadrement du Secrétaire général. En outre, l’UNC réitère son appel à l’unité, au respect de la hiérarchie et à l’observance des valeurs patriotiques et morales qui caractérisent le combat mené par des milliers de camarades. Et ce, conformément au communiqué du 07 octobre.

L’UNC de Vital KamerheAua a, au chapitre des remerciements, remercie les ministres issus de ses rangs pour le respect des conclusions de la Commission interne chargée de la gestion des ambitions.

Cette formation n’a pas non plus omis de féliciter l’honorable Tshipepele pour son élévation aux fonctions de vice-président de l’Assemblée provinciale du Kasaï-central tout en lui assurant de son soutien et de son accompagnement. » Aix camarades de travailler ensemble selon l’esprit de l’Évangile de Saint Paul « . Ce dernier recommande de répondre le mal par le bien. Orphelin de son président incarcéré (Vital Kamerhe) depuis plus d’une année, le nouveau Secrétaire général Billy Kambale (ministre honoraire de la Jeunesse au Gouvernement Ilunkamba) continue sans désemparer la redynamisation du parti.