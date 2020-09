Me Ferdinand Kambere cadre de la formation politique de Joseph Kabila, le PPRD, invite l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social de Tshisekedi, à encourager « la milice garde de paix, attribuée à tort ou à raison à l’UDPS », à intégrer l’armée ou la police.

Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, affirme que Joseph Kabila qui à pacifiquement cédé le pouvoir, a laissé le pays dans un état de gouvernabilité totale. « Hier, les gens disaient que les FARDC appartenaient à Joseph Kabila, mais voilà qu’il est sorti grand en laissant à son successeur l’armée, la Police et tous les services de renseignements. Mais voir un parti au pouvoir, monter une milice, sous prétexte que le PPRD aussi avait des bérets rouges, c’est créer une confusion inutile. L’UDPS doit plutôt encourager la jeunesse à intégrer l’armée », a t-il dit.

« Le PPRD avait déjà dénoncé les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux faisant état de la distribution des armes aux jeunes de l’UDPS, selon les déclarations d’un certain Fils Mukoko. C’est déplorable lorsque d’une part ces gens se déclament de l’UDPS, et d’autre part Kabuya, cherche de justification et de contours jusqu’à nier l’existence de l’UDPS/base Bilanga, en lieu et place de condamner et décourager ces pratiques » déplore Ferdinand Kambere cadre du FCC.

« Si ces jeunes veulent défendre ou accompagner les institutions, ils n’ont qu’à intégrer l’armée et police reconnues par la constitution de la République », dit le Secrétaire Permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), qui renchérit que, la RDC dispose d’une armée et une Police qui existent et font la fierté du pays.

.