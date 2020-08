L’UDPS / Tshisekedi a rendu hommage mercredi 5 août, à ses militants décédés lors de sa marche contre Ronsard Malonda comme président de CENI, le 9 juillet dernier à Kinshasa et à Lubumbashi.

Le président a.i de l’UDPS, Jean-Marc Kabund, a dans son discours, salué la mémoire de ces militants et indiqué que le parti présidentiel n’a pas oublié les atrocités dont ils ont été victimes de la part du précédent régime. Evoquant un passage biblique, Jean Marc Kabund a déclaré: « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l’Eternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais », avant d’ajouter « ceux qui sont décédés ne sont pas partis en vain, mais c’est pour le couronnement de la lutte de l’UDPS qui sera parachevée d’ici peu».

Il sied de rappeler que, lors de la marche interdite de l’UDPS, plusieurs dégâts matériels et humains avaient été enregistrés. Le parti de Félix Tshisekedi avait dressé un bilan de 6 morts dont 3 à Kinshasa, 2 à Lubumbashi et 1 à Goma.