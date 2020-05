RDC : l’Opposant Moise Katumbi plaide pour l’interdiction de l’exportation de minerais bruts

Le président de l’Ensemble pour le changement Moïse Katumbi, a fait savoir au cours d’un entretien accordé à la presse que, l’exportation des minerais à l’état brut qui se poursuit au pays, principalement dans la région du Katanga, ne profite pas à la RDC.

Ex-gouverneur du Katanga plaide notamment pour l’interdiction de cette pratique qui n’avantagerait pas la République Démocratique du Congo.

« Moi je crois qu’il faut qu’on interdise cette histoire de minerai brut, parce qu’il y a des familles, des politiciens qui sont dedans. On est en train de tuer toute une population. A l’époque quand on avait interdit, Tenke Fungurme Mining TFM voulait aussi continuer à exporter les minerais à l’état brut, KCC, Glencore… Et d’ailleurs, si on avait l’énergie, on pouvait être premier producteur mondial de nos minerais, il n’y aurait pas inflation au pays », a t-il précisé lors de cet entretien à Kashobwe.