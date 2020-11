Leila Zerrougui Cheffe de la MONUSCO, salue la décision rendue par la justice militaire congolaise dans le procès de Ntabo Ntaberi Sheka.

L’ancien chef du groupe armé Nduma Defense of Congo (NDC), et ces co-accusés, ont été condamné à perpétuité pour les crimes graves commis contre les civils, notamment des femmes et des enfants entre 2007 et 2017 dans le territoire de Walikale, Nord-Kivu.

« Ce verdict est source d’un immense espoir pour les nombreuses victimes des conflits en République Démocratique du Congo. Les souffrances ont été entendues et reconnues, l’impunité n’est pas une fatalité. Il témoigne aussi de la détermination des autorités congolaises à poursuivre, avec notre soutien, le combat judiciaire contre tous les criminels de guerre en RDC, passés et présents », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, Ntabo Ntaberi Sheka a été condamné par la justice militaire à la prison à perpétuité pour crimes de guerre par meurtres, viols, esclavage sexuel, enrôlement d’enfants, pillage, destruction de biens et atteinte à l’intégrité physique. Crimes graves commis contre les civils, notamment des femmes et des enfants entre 2007 et 2017 dans le territoire de Walikale, province du Nord-Kivu.