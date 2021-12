L’équipe Denis Kadima, a clôturé dimanche 5 décembre, le séminaire d’imprégnation structurelle et thématique en faveur des membres de son bureau et de la plénière.

A l’issue de 10 jours de réflexion et d’analyse critique sur les matières électorales, une feuille de route, un budget et diverses stratégies ont été mis en place pour mieux organiser le processus électoral. Les détails seront dévoilés prochainement.

» Cet exercice loin d’avoir fatigué les esprits mais a plutôt apporté un plus dans la connaissance des uns et des autres sur les fondamentaux qu’il faut maîtriser pour prétendre administrer avec efficacité une institution de l’ampleur de la CENI. A cette occasion, les membres de la CENI ont eu l’opportunité d’apprécier les compétences techniques et professionnelles dont regorge la CENI à travers les différents exposés sur les thématiques opérationnelles transversales et spécifiques et au cours des travaux en commission « , a déclaré, à la clôture, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi.

Et de poursuivre :

» Ce séminaire a permis à la CENI désormais de se doter d’une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l’avenir, d’un budget des opérations futures, d’un plan logistique des opérations, d’un canevas des réformes du cadre légal, d’une stratégie de sensibilisation et d’une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes avec l’implication de toutes les parties prenantes au processus électoral « .

Il en a profité pour remercier tous les participants et experts notamment ceux des cabinets des membres de la CENI pour la nouvelle touche.

» Je voulais ici féliciter les conférenciers extérieurs de la CENI pour leur brillants exposés lors des conférences thématiques sur les sujets importants qui ont apporté un éclairage judiciaire sur la manière de mener les opérations électorales. Je m’en voudrais de ne pas étendre ces félicitations aux cadres et agents de la CENI pour leur contribution remarquable à la réussite du séminaire et les encourager à aller de l’avant dans l’exécution de leur tâche quotidienne. Je ne saurai manquer de remercier les nouveaux membres de la CENI et leurs collaborateurs qui ont apporté une touche de renouveau aux différentes approches stratégiques pour la bonne gestion du processus électoral « , a dit Denis Kadima Kazadi.

En somme, les participants ont suivi huit conférences thématiques, suivies d’ échanges. Plusieurs experts ont eu à exposer durant ce séminaire en rapport avec différentes thématiques. l’ancien vice-président de la CENI, le député Jacques Djoli a parlé sur le leadership et gestion des conflits électoraux, l’expert guinéen Mamadou Pathe Dieng s’est attelé sur la problématique de vote des Congolais de l’étranger, Jules Mulimbi Kaboyi de l’ONU-Femme est revenu sur la problématique de la participation des femmes, jeunes et autres groupes spécifiques au processus électoral, Vincent Tohbi a abordé la diplomatie électorale : stratégies et mise en œuvre, Béchir Bungu s’est appesanti sur la notion et étude comparée des organes de gestion électoral. Le professeur Roger Kasereka a, quant à lui, parlé de l’environnement électoral et gestion des parties prenantes au processus électoral et enfin Lucien Toulu et le Professeur Ferdinand Kapanga ont exposé sur les systèmes électoraux appliqués en RDC.