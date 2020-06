RDC :l’inflation a atteint 8,225% au niveau national et 8,666% à Kinshasa

La troisième semaine du mois de juin 2020, l’inflation nationale de la semaine s’est établie à 0,519% contre 0,655%la semaine précédente et à 0,530% contre 0,634% une semaine plus tôt à Kinshasa.

En cumul, l’inflation a atteint 8,225% au niveau national et 8,666% à Kinshasa. L’inflation annualisée se situe à 17,870% au niveau national et 18,871% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 10,961% au niveau national et 10,957% à Kinshasa.

L’inflation de la semaine est consécutive notamment à la dépréciation du Franc Congolais par rapport au Dollars Américain, ainsi qu’aux chocs dus à un problème d’approvisionnement des produits.