Le président de la République de Gondwana Mamane, est annoncé le 23 octobre prochain à Kinshasa. L’humoriste nigérien va lancer le Claub Gondwana à la cité capitale congolaise.

Les scènes d’humour du « Gondwana club », seront lancées à la grande halle de l’Institut Français. Porté par Mamane, le projet va mettre en place des stands up chaque vendredi soir pour rapprocher les artistes des spectateurs.

Des scènes ouvertes permettant de dénicher des jeunes talents sont également prévues. Pour la soirée de lancement, les humoristes congolais Ronsia Kukielukila, Felix Kisabaka, les Nyotas, Dayana Esebe, Neveu national, Gladys Aïda, Mobikisi et bien d’autres qui ne sont pas de Kinshasa seront sur scène. Le spectacle débute à 18h30. Le droit d’entrée s’élève à 10$.

Pour Ronsia Kukielukila, « le Gondwana club est une scène mise en place pour mettre en lumière les humoristes congolais. Cela est arrivé ici parce qu’on a compris qu’aujourd’hui, ça continue de croître, on a besoin d’exposer tous ces talents. Quand on parle d’humour, on parle plus de Kinshasa. Il est donc important d’inviter aussi ceux de Lubumbashi, de Gemena, de Kolwezi, pour qu’ils aient une visibilité », a dit Ronsia Kukielukila, humoriste et ambassadeur du Gondwana club Afrique centrale à la presse.