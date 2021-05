Le député national Jean-Baptiste Kasekwa, avait alerté le président de la chambre basse du parlement congolais, sur les entraves à la surveillance du volcan à travers une question orale avec débat adressée au ministre José Mpanda.

Dans cette question orale avec débat (non traitée jusqu’à ce jour par le bureau Mboso) adressée au ministre de la recherche scientifique en octobre 2020, Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa dénonçait, les entraves à la surveillance des activités des volcans à l’observatoire volcanique de Goma.

#EruptionVolcaniqueGoma : En date du 2/10/20, j'avais alerté le Ministre dl Recherche Scientifique via l'@AssembleeN_RDC sur l'interruption prolongée de la surveillance des volcans et du gaz ds le lac Kivu. 1/4 pic.twitter.com/Dy3KwrEEhD — Kasekwa Jean-Baptiste (@KasekwaB) May 23, 2021

Dans sa question orale adressée au ministre José Mpanda (toujours en poste jusqu’aujourd’hui), l’honorable Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa affirmait être alerté par les agents de l’OGV sur le fait que les activités des volcans Nyiragongo et Nyamulagira ainsi que celles du gaz méthane dans le Kivu n’étaient plus régulièrement surveillées depuis plusieurs mois, faute de financement.

« Sur les 351 agents seuls 51 bénéficient du salaire de base et de la prime institutionnelle, 162 agents ne bénéficient que de la prime institutionnelle et 138 n’ont ni salaire de base ni prime institutionnelle. Bien plus, certains agents dénoncent le fait que depuis juillet 2013 leurs rémunérations étaient réduites de 50%», avait-il notamment relevé.

Sur son compte tweeter, Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa affirme que « convoqué à la plénière du 2 décembre 2020, le ministre avait sollicité une remise au 10 décembre 2020. Malheureusement, cette date coïncidait avec la déchéance du Bureau Mabunda. Depuis lors, le bureau Mboso Nkodia a jeté la question à la poubelle au profit de querelles politiciennes », regrette-t-il.

« Bien que reconduit, le ministre José Panda n’y a pas accordé l’attention nécessaire. Il a aussi été surpris du drame comme tout le monde. Je dénonce cette cruauté à abandonner la population à son triste sort, alors qu’on aurait dû prendre des dispositions salutaires », s’insurge-t-il.