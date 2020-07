RDC : l’homme d’affaire belgo-libanais Ali Fakih nouveau président de Sa Majesté Sanga Balende

Sa Majesté Sanga Balende a tenu mercredi 29 juillet dernier son assemblée générale extraordinaire et élective pour se choisir des nouveaux dirigeants à tous les postes.

À l’issue du vote, le belgo-libanais Ali Alexis Fakih, jadis vice-président et unique candidat en lice a obtenu la faveur des électeurs présents dans la salle du Club Miba à Mbuji-Mayi.

Surnommé « Ali Doyen » dans le chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, l’homme d’affaire et entrepreneur qui s’est installé dans la ville diamantifère depuis ses 18 ans d’âge succède à Alphonse Ngoyi Kasanji dont le mandat est arrivé à terme cette année après son arrivée en 2012.

Le trentenaire et nouvel homme fort des Sang et Or hérite d’une équipe qui a connu des sérieux problèmes notamment d’ordre financier à la 25ème édition du championnat national. Le club est, avec douleur, parvenu à se maintenir dans l’élite, alors qu’avant c’était le challenger.