Le bureau de Modeste Bahaiti a levé lundi 5 juillet les immunités parlementaires du sénateur Augustin Matata Ponyo et d’autoriser le procureur général près la cour constitutionnelle d’engager les poursuites judiciaire contre l’ancien Premier ministre.

C’est ce qu’indique une décision du Sénat rendue publique lundi 5 juillet 2021dont une copie de ladite décision est atterrie au journaldekinshasa.com.

Il sied de noter qu’un autre nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, aux fins d’obtenir l’autorisation de poursuites contre le sénateur Augustin Matata Ponyo, a été déposé au bureau du président du Sénat.

L’ancien Premier ministre est de nouveau poursuivi par la justice dans l’affaire de dédommagement des commerçants étrangers en 1973 et 1974, victimes des mesures de zaïrianisation.

Selon la lettre du procureur déposé au Sénat depuis le 24 juin dernier, Augustin Matata Mponyo, alors premier ministre avait ordonné le décaissement de plus de 110 millions de dollars et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013.

Ci-dessous la décision de la chambre haute du parlement congolais