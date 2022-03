Les Professeurs des Universités et Instituts Supérieurs du Congo (Rapuco), relancent la grève sèche à partir de ce jeudi 24 mars 2022 sur toute l’étendue du pays.

L’annonce de cette grève sèche faite dans la soirée de mercredi 23 mars 2022 à l’issue de la réunion d’évaluation de l’effectivité des promesses d’exécution données par le banc gouvernemental.

Les Professeurs de la République Démocratique du Congo réunis au sein du Réseau des Associations des professeurs d’universités et d’instituts supérieurs, ont décidé de relancer une grève sèche.

« En conséquence, le RAPUCO relance officiellement la grève sèche et générale à partir de ce jeudi 24 mars 2022, sur toute l’étendue du territoire, et ce dans tous les établissements d’enseignement supérieur et universitaire publics. La grève ne sera suspendue qu’après l’issue heureuse des travaux de la commission paritaire ».

A la suite du Communiqué conjoint signé entre les bancs gouvernemental et syndical académique (RAPUCO), le mercredi 2 mars 2022 et à la promesse du démarrage des travaux de la commission paritaire pour le lundi 7 mars 2022, il a été décidé la suspension de la grève sèche et générale entamée depuis le lundi 5 janvier 2022.

Ayant constaté que la commission paritaire n’a pas eu lieu à la date prévue, le RAPUCO avait alors exigé la tenue effective des travaux de la commission paritaire pour le mardi 22 mars 2022 et prévu l’opération « Toge dans la rue » le jeudi 24 mars 2022.