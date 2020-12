Les pétitions contre le bureau Mabunda ont été déposées samedi 5 décembre dans la soirée, auprès de Jacques Lungwana, rapporteur de cette chambre du Parlement, en présence du secrétaire général du Parlement et de l’officier de justice.

Cette réception desdites pétitions est intervenue après plus de 7 heures d’attente des députés initiateurs. Ce notamment après le constat de l’officier de justice sur la fermeture du bureau des courriers et autres bureaux administratifs de cette institution.

Plusieurs élus nationaux étaient présents au Palais du peuple pour le dépôt de ces pétitions. Il s’agit notamment de Jean Marc Kabund, Daniel Mbau, Guy Mafuta ou encore Bertin Mubonzi.

À noter qu’au regard du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la plénière sur l’adoption des pétitions doit être convoquée 72 heures après le dépôt de ces dernières et ne peut être présidée par le bureau visé mais par le plus âgé et le benjamin des élus.