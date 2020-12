Félix Tshisekedi s’est entretenu mardi 1 décembre au palais de la Nation, avec les officiers et hauts gradés de l’armée et de la police.

Pendant près de 4 heures d’échanges, le chef de l’Etat s’est adressé à une centaine d’Officiers généraux et supérieurs dont 70 des FARDC et 64 de la PNC, en leur rappelant le serment qu’ils ont prêté de servir sous le drapeau.

Cette causerie morale intervient 5 mois après celle tenue le 11 juillet de cette année dans la même salle. Étaient présents dans la salle des Congrès du Palais de la nation, L’état-major commandement des forces armées, l’état-major commandement de la police nationale, les commandants des zones de défense et leurs états-majors, les régions militaires, les groupes et les bases des forces navales et aériennes pour les FARDC ainsi que les inspecteurs divisionnaires provinciaux et les inspecteurs des différents services et structures de la police nationale.

Comme en juillet dernier, les officiers généraux et supérieurs ont adressé un acte d’engagement de renouvellement de loyauté et de fidélité au Chef de l’Etat, Felix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées et de la police nationale.

« Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elle est l’émanation, les forces armées et la police nationale rassurent votre suprême Autorité qu’aucune campagne de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitiques, nationales et républicaines », ont-ils déclaré .