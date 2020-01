RDC : les Obsèques de Ben Nyamabo, la cérémonie se tiendra ce jeudi

La dépouille de « l’habilleur des boss » sera exposée à la salle Koffi, à quelques mètres de l’hôpital Médecins de nuit, où se tiendra la veillée funèbre la nuit du 29 janvier avant d’être conduit à sa dernière demeure, le 30 janvier, à la nécropole Entre terre et ciel (ETEC).

Une annonce conjointe du ministre de la Culture et Arts, la Société congolaise des droits d’auteur et droits voisins (Socoda) et de la famille de l’artiste disparu a enfin révélé le programme de ses funérailles.

Elle avertit les mélomanes de « la sortie du corps de l’artiste musicien Ben Nyamabo ce 29 janvier de la morgue du Cinquantenaire » et qu’il « sera exposé à la salle Kin-Miséricorde ». Cette adresse destinée au grand public transmise au Courrier de Kinshasa le vendredi 24 janvier par Tsaka Kongo précise aussi que « l’enterrement interviendra le 30 janvier à la Nécropole ».

Ce message vulgarisé par le coordonnateur de l’ASBL Artiste en danger vient confirmer le communiqué émis par la Socoda signé par le président du conseil d’administration par intérim, le chanteur Jossart Nyoka Longo. Il y est fait mention de l’engagement formel de la société des droits d’auteurs quant à la prise en charge des obsèques de son ancien administrateur. Selon Eventsrdc.com qui relaie l’information, « un compromis a été trouvé avec la famille représentée par Edouard Nyamabo.

Source : Adiac congo