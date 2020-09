La Conférence des Présidents du Front Commun pour le Congo (FCC), a, au cours d’une réunion de travail à Kinshasa, évoqué les questions brûlantes de l’actualité sociopolitique du pays notamment les nominations à la territoriale.

Les participants à cette rencontre ont soulevé particulièrement le fait que les nominations à la territoriale bénéficient des « larges consultations au sein de la coalition au pouvoir ».

« Dans cette perspective, fort des rumeurs faisant état des nominations imminentes des cadres territoriaux par le ministère de l’Intérieur, le FCC a tenu à fixer l’opinion sur ce qui suit : la territoriale participe du cadre institutionnel de l’organisation des élections. De ce fait, la nomination des cadres territoriaux, au niveau tant des entités territoriales décentralisées que celles déconcentrées, doit se dérouler en toute transparence de manière à rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral » lit-on dans le communiqué qui a sanctionné la réunion de la conférence des présidents du regroupement politique de l’ancien président Joseph Kabila.

Et d’ajouter, « Ces nominations devraient bénéficier de larges consultations au sein de la coalition. Elles devraient, par ailleurs, s’agissant des entités déconcentrées, tenir compte de l’impératif de la stabilité des cadres territoriaux en fonction, depuis seulement 2018, en prenant en compte les coûts comparatifs pouvant entraîner des mutations prématurées et non préparées, mais dictées uniquement par des mobiles partisans ».

Et pour conclure, le FCC explique également que ces nominations, à venir devraient également « respecter la procédure prescrite, impliquant les ministères et commissions gouvernementales concernées y compris, les délibérations en Conseil des ministres ».