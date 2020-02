RDC : les militants de la Lucha reprend les manifestations pour dénoncer les tueries persistantes à Beni

Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), ont de nouveau manifesté leur colère jeudi 6 février à la mairie de Beni au Nord-Kivu contre les tueries persistantes des civils par des combattants ADF à l’Est du pays.

Depuis fin octobre 2019, près de 400 civils ont été tués à la machette et à l’arme à feu, selon les sources locales. « A travers cette manifestation on aimerait dénoncer la complicité de la communauté internationale et le silence coupable des compatriotes congolais qui nous observent à travers la république », déclare Essai Luko, membre de Lucha.

Selon la coordination de la société civile du territoire de Beni, les combattants ADF ont intensifié leurs activités dans la partie ouest du territoire Beni, à la frontière avec la province de l’Ituri.