RDC : les miliciens lendu ont imposé des taxes à la population de Djugu pour faire fonctionner leur mouvement

Le groupe d’experts de l’ONU affirme dans son rapport du 20 décembre que les milices lendu avaient contraint la population lendu à contribuer financièrement à l’effort de guerre dans plusieurs endroits, notamment à Ndr’li, Andri, Ndjalo et Jiba, par l’intermédiaire de taxes ou de pourcentage prélevé sur les marchandises.

« Les civils lendu qui ne soutenaient pas les milices s’exposaient à des représailles. Un chef lendu a admis que les civils lendu qui dénonçaient les Assaillants faisaient l’objet de représailles et s’exposaient à d’autres risques. Une autre source lendu a dit qu’il était essentiel d’avoir un comportement neutre. Sept sources ont expliqué qu’un prêtre lendu avait été enlevé à Jiba et séquestré du 4 au 7 juin 2019 en raison de son opposition au mouvement. Deux sources ont confirmé que la population lendu était prise en étau entre les milices et les FARDC », notent les experts de l’ONU.

Une source Lendu a dit au Groupe que le 15 septembre 2019 des hommes armés, qui se sont présentés comme étant des représentants du « Chef Ngudjolo » et qui ont expliqué que leur objectif était d’expulser les FARDC des terres Lendu, l’ont forcé à payer 1000 Francs congolais. Chaque famille de Ndr’li et Andri, près de Linga, a dû s’acquitter de cette taxe.

D’après une autre source Lendu, citée par la même source, le mouvement de Ngudjolo a taxé la population, contrôlé les marchés autour du Lac Albert, Njalo et Jiba et a pris des pourcentages sur les biens. Le mouvement a forcé chaque village de cette zone à s’acquitter de 35 000 Francs congolais par mois et a délivré un reçu aux chefs de villages. Le mouvement a aussi érigé des barrières à Njalo et y a demandé entre 200 et 500 Francs congolais par personne. Deux sources Lendu ont aussi dit au Groupe que les milices pillaient la population Lendu.

Le Groupe d’experts a constaté que les populations lendu n’étaient pas non plus en sécurité avec certains membres des FARDC.

Il explique que militaires « déployés sur le territoire de Djugu avaient commis des exactions contre la population civile.

Source: rapport des experts de l’ONU publié le 20 décembre 2019