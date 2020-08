Des réactions des ambassadeurs sont également enregistrées à propos des menaces de mort contre le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege.

Les diplomates dit être menacé notamment à travers des “correspondances haineuses” pour son plaidoyer en faveur de la paix dans l’est du pays et la création d’un tribunal international pour la RDC afin de juger les graves crimes commis entre 1993 et 2000 au pays.

Mike Hammer, ambassadeur des Etats-Unis en RDC juge “inacceptables” ces menaces qui interviennent alors que les violences s’aggravent dans l’est du pays.

« Nous sommes préoccupés par la violence brutale continue qui fait tant de victimes innocentes et aussi par les menaces inacceptables contre @DenisMukwege. Les appels à la responsabilité pour la violence dans l’est de la RDC sont essentiels pour construire une paix durable. », Écrit le diplomate américain sur twitter.

L’ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Simard à, lui aussi eu de mots pour condamner ces menaces. « Canada travaille en étroite collaboration avec le prix Nobel @DenisMukwege et son équipe au @PanziFoundation pour soutenir les survivants de la #SGBV. Il est inacceptable que des menaces de mort puissent être proférées contre lui alors que la violence s’aggrave dans l’est de la #RDC. Nous demandons instamment de mettre fin à l’#impunité pour garantir une paix durable dans la région.”, dit-il.

En réaction, Tibor Nagy, Secrétaire adjoint du Bureau des affaires africaines du Département d’État américain dit avoir fait “écho à l’appel à la responsabilité pour toute violence commise dans l’est de la RDC et au soutien à la sûreté et à la sécurité de tous les citoyens congolais et des défenseurs des droits humains.”

Ces dénonciations s’ajoutent à celles de l’organisation américaine de défense des droits de l’homme Physicians Human Rights (PHR) et des 44 organisations congolaises à propos des menaces de mort contre le gynécologue congolais. Ces organisations appellent les Nations Unies et les autorités congolaises à assurer la sécurité du Dr Mukwege