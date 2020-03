RDC : les jeunes du PPRD ont analysé les difficultés qu’ils rencontrent et ont proposé des pistes de solution

La coordination nationale de la Jeunesse ouvrière du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a organisé, ce samedi 14 mars à Kinshasa, une journée de réflexion politique portant sur « projet de création d’un observatoire des jeunes ouvriers du PPRD ».

A l’issue de cette réflexion, les jeunes du PPRD ont analysé les difficultés qu’ils rencontrent et ont proposé des pistes de solution à présenter à leur hiérarchie. Parmi les difficultés rencontrées, ils citent notamment le manque de formation dans divers secteurs de la vie, le conflit intergénérationnel, la méfiance entre certains cadres du parti et les jeunes recommandés, l’impréparation des membres du parti à assumer les responsabilités publiques.

Le projet a été adopté et sera soumis au Secrétaire permanent du parti Emmanuel Shadary pour appréciation.

« Il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes dans les entreprises publiques, des jeunes dans le secteur libéral, des jeunes dans les cabinets politiques. Il fallait réfléchir pour voir comment est-ce que leur social est organisé, comment est-ce que nous au niveau de la jeunesse ouvrière nous pourrions dans la mesure du possible essayer de plaider pour accroître et multiplier les opportunités, les missions de service, les missions de formation et tous les avantages et primes liées à leur fonction doit leur revenir de droit.

Nous avons maintenant un document observatoire des jeunes ouvriers du PPRD. Le gros à faire c’est après cette activité. Il faut voir la hiérarchie du Parti, les autorités, il faut essayer dans la mesure du possible à bouger les lignes… Je pense qu’avec le mot du président de notre ligue, Serge Kadima, nous sommes, rassurés. Nous savons qu’avec son implication et son attachement à défendre les jeunes, ce document pourra trouver gain de cause », a dit Paul Ramazani, Coordonnateur de la Jeunesse ouvrière du PPRD.