Le ministre d’État Adèle Kyinda, a saisi son homologue de la justice Rose Mutombo, pour Traquer des mandateurs détourneurs de fonds publics dans les entreprises du portefeuille.

Lors d’une séance de travail lundi 21 février 2022 entre la ministre du Portefeuille Adèle Kyinda et de la justice Rose Mutombo, Adèle Kayinda a déposé un rapport sur la table de la ministre de la Justice contre ceux qui veulent braver l’État de droit en République Démocratique du Congo.

En plus de, les cas de la SCPT et Congo Airways où les mandataires ont déjà été suspendus et sommés de restituer les deniers publics détournés. Adèle Kayinda a épinglé les cas d’autres entreprises concernées par sa démarche actuelle auprès de sa collègue de Justice.

« Je suis venue rencontrer ma collègue de la justice, et nous avons eu une séance de travail en aparté mais je suis venue avec les différents rapports de différentes entreprises du portefeuille de l’État dont la SCTP, la Regideso, Cobil et Sonahydroc. Et vous vous rappelez qu’au mois de juillet de l’an dernier, il y avait la SCTP et Congo Airways où j’avais procédé à la suspension de ces mandataires pour mauvaise gestion et détournements. Et je me suis dit que le portefeuille n’est pas juste là pour suspendre, parce que nous nous inscrivons dans la vision du Chef de l’État. L’État de droit, c’est à dire, nous devons arriver à l’objectif, c’est à dire, aux résultats escomptés. Quand un mandataire s’est compromis dans la gestion nébuleuse naturellement, et que pour moi, je demande que non seulement comme ministre de portefeuille, je dois suspendre, ou la justice doit procéder même aux arrêts, mais il faudrait qu’il y ait restitution des deniers publics et remboursement des fonds détournés. Ça c’est la politique managériale où nous nous engageons, nous portefeuille. Parce que un mandataire peut se compromettre et après, il va vaquer à ces activités habituelles et n’est pas inquiété. Et je suis venue en disant, depuis que je les avais suspendus, Congo Airways et SCPT depuis le mois de juillet, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a eu ni restitution, ni remboursement, raison pour laquelle, je suis venue voir ma collègue de la justice ».

Pour le Ministre de Portefeuille Madame Adèle Kayinda, les mandataires doivent restituer les deniers détournés pour un meilleur exemple.