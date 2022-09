RDC : les députés provinciaux réclament plus de six mois d’émoluments

Le collectif des députés provinciaux menace de boycotter la session parlementaire de septembre si le gouvernement ne fait rien pour changer les choses.

Les élus locaux des 26 provinces que compte la République du Congo accumulent plus de 6 mois d’arriérés de leurs émoluments. Face à cette situation ils menacent de boycotter la session de septembre dans toutes les provinces. C’est par le biais du rapporteur de leur collectif, l’élu de Kenge dans la province du Kwango, Socrate Kangulumba qu’ils se sont exprimés.

« Les Assemblées provinciales de la RDC accusent plus de 6 mois d’arriérés. C’est ici l’occasion pour le collectif de rappeler au gouvernement et au premier Ministre que les députés provinciaux ont droit à la vie et à une rémunération équitable et digne. Les députés sont incapables d’effectuer les descentes dans leurs bases respectives puis d’assurer la nouvelle rentrée scolaire de leurs enfants, de certains de leurs électeurs faute de moyens. Le collectif sollicite de nouveau l’implication du Chef de l’État pour permettre le payement régulier de nos émoluments et l’apurement de nos arriérés. Au cas contraire, la prochaine ouverture de la session parlementaire de septembre risque d’être boycottée », a déclaré Socrate Kangulumba, rapporteur du collectif des députés provinciaux de la RDC.

Rappelons qu’au mois de mai dernier, les députés provinciaux avaient déjà menacé de boycotter les élections dans les 14 provinces en exigeant le paiement de 10 mois d’arriérés. A la veille de l’échéance, ils avaient reçu la moitié de leur argent.