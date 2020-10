Au cours d’une réunion du jeudi 29 octobre 2020 par l’autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC), les 338 députés nationaux et sénateurs dudit regroupement politique ont réitérés leur loyauté à Joseph Kabila.

« Nous députés nationaux et sénateurs membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitéré à vous notre autorité morale Son excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l’histoire de notre cher Pays la République Démocratique du Congo », ont déclaré les élus du FCC en présence de Joseph Kabila dans sa ferme privée de Kingakati situé à l’Est de Kinshasa.

Et de poursuivre : « Nous vous prions excellence autorité morale de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que les sénateurs sont acquis à la cause très noble de votre excellence défend », ont-il dit à Joseph Kabila.

Pour rappel, les élus du Front Commun pour le Congo affirment leur détermination à rester unis au sein de leur regroupement politique.