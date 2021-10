Les élus nationaux membres du Front Commun pour le Congo (FCC), ont décidé de boycotter la plénière de ce jeudi 7 octobre 2021. Ils réclament la suite de l’examen de la question orale avec débat adressée au ministre des PTNTIC Kibasa Maliba au sujet de la taxe RAM.

Cette décision des députés nationaux intervient après que le premier vice-président de l’Assemblée nationale Jean-Marc Kabund, qui présidait la séance, a refusé d’accorder au député Fidèle Likinda de faire entendre sa motion incidentielle pour demander la suite du débat sur le RAM.

« Après un débat houleux, le ministre avait sollicité 48 heures pour venir rencontrer les préoccupations des honorables députés nationaux. Contre toute attente, nous avons attendu plus de 5 jours et enfin de compte c’est le 6 octobre que la plénière devrait avoir lieu à quelques heures de cette rencontre nous avons reçu le message que la plénière a été renvoyée à une date ultérieure. Aujourd’hui on a convoqué une séance plénière, curieusement on a changé l’objet du jour sans explication aucune, quand notre collègue a pris la parole par motion incidentielle en demandant qu’on puisse d’abord terminer la matière qui était déjà abordée avant d’aborder la nouvelle matière, le premier vice-président qui est président de séance aujourd’hui n’a même pas autorisé de respecter la procédure d’accorder la parole par motion incidentielle, le règlement de l’Assemblée nationale prévoit lorsqu’il y a une motion incidentielle, il n’appartient pas au bureau de prendre une position et décider, il appartient à la plénière de décider après avoir entendu deux députés pour et deux députés contre ce qui n’a pas été fait », a dénoncé le député national Lucain Kasongo dans une déclaration.