Les présidents des groupes parlementaires du Front Commun pour le Congo (FCC), n’épousent pas l’idée de la tenue d’un dialogue sur les questions électorales, comme préconisée par quelques députés nationaux et acteurs de la société civile congolaise.

Les responsables des groupes parlementaires du FCC, ont fait le déplacement vers le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba chef du gouvernement lundi 10 août 2020 à l’Immeuble du Gouvernement pour livrer leur position sur ce dossier.

Alors que le groupe des 13 personnalités politiques et sociales poursuivent les démarches avec différents regroupements et personnalités sur les reformes électorale à venir, les présidents des groupes parlementaires du Front commun pour le Congo s’oppose à tout dialogue.

Pour ces députés FCC, le seul cadre pour discuter des questions électorales demeure l’Assemblée nationale et dont la prochaine session commence le 15 septembre prochain.

« Nous avons sollicité et obtenu l’audience auprès du Premier ministre et lui en remercions. Nous lui avons une session très difficile. Nous sommes venus remettre officiellement notre déclaration contre l’organisation d’un prétendu dialogue. Un dialogue prôné par certains de nos collègues et quelques membres de la société civile. Ce dialogue est inopportun et en tant député pensons que la question liée aux reformes devra être discutée à l’Assemblée nationale qui ouvre sa session d’ici le 15 septembre », disent-ils.

Pour des initiateurs appelant à des réformes électorales, on conteste l’idée de faire un dialogue qui ne sert que « de pansement posé sur un pied emplâtré » et à l’intégration « des individus à la mangeoire » sans toutefois conféré de légitimité aux institutions.