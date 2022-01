L’honorable Eliezer Ntambwe, appelle Jean-Marc Kabund président a.i de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), à déposer officiellement sa lettre de démission avant d’être ridiculisé et humilié.

Le député national Eliezer Ntambwe fustige l’attitude de Jean-Marc Kabund vis-à-vis du chef de l’État et de toute sa famille politique « Union sacrée » au sujet de sa démission annoncée précipitamment sur Twitter à son poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Selon Eliezer, les députés nationaux vont le pousser par force à démissionner au cas où il résiste. «Comme le disait le feu Kitenge Yesu, deux soleils ne peuvent pas briller au même moment, et la République démocratique du Congo a un seul président, elle n’a pas un co-président. Ce que vous devez savoir est que si Jean-Marc Kabund ne démissionne pas de lui-même, je pense qu’on va le pousser par force. Les déclarations de désaveu que vous avez constatées, c’est un signe précurseur. C’est à lui-même d’éviter de se faire ridiculiser parce que personne ne lui avait demandé d’annoncer la démission pour un cas qu’il connaît comment ça devrait se passer, soit chercher à se référer au chef de l’État pour s’excuser ou donner ses explications, l’humilité précède la gloire dit-on», a dit Eliezer Ntambwe à la presse.

Les députés de l’UDPS ont, à travers une déclaration mardi 18 janvier dernier, annoncé avoir retiré la confiance en Jean-Marc Kabund. Par la même occasion, Léon Mubikayi et ses hommes ont réitéré leur soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux institutions de la République dont l’armée et la police.