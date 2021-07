Les congolais vivant à l’étranger lancent la campagne pour la participation aux élections de 2023. Richard Ntaka Bosenge, président de Forum de la Diaspora pour la Démocratie (FDD), dénonce la confiscation des droit et devoir citoyens leur dévolus par la constitution.

«Nous condamnons avec la dernière énergie et fermeté l’exclusion délibérée des congolais de l’étranger aux élections de 2006, 2011 et 2018, ce qui constitue ainsi une grave violation de nos droits constitutionnels». Dénonce Richard Ntaka Bosenge.

Ces congolais de l’étranger croient dur comme fer qu’avec une réelle volonté politique tous les obstacles dans la participation aux élections de la diaspora congolaise peuvent être surmontés et leur donner ainsi la chance de participer aux prochaines échéances à l’instar d’autres diasporas du monde.

Signalons que les congolais de l’étranger ont manqué à trois reprises aux rendez-vous des urnes de 2006 , 2011 et 2018. Les difficultés d’ordre technique, matériel et financier sont les raisons avancées par la CENI n’ayant pas permis l’identification, l’enrôlement et la participation des congolais de l’étranger aux précédents scrutins.