Au cours d’une exclusivité accordée à la RTNC.CD le lundi 7 février 2022 à Kinshasa, le président de la Fédération de la Diaspora Congolaise (FDC) , Me Dieudonné Tshibuabua, a profité de l’occasion pour lancer un message au bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), à qui il a promis d’accompagner tout au long du processus électoral.

Il a également promis le soutien et l’accompagnement des congolais de la diaspora pour la réussite du processus électoral qui va jusqu’en 2023. « Les congolais de la diaspora soutiennent à 100 % le processus électoral en cours. Le souhait ardent de ces compatriotes est d’être comptabilisés et identifiés aux futures échéances électorales. Ce sont les congolais, ils méritent leur droit comme tels. Ils sont les acteurs non négligeables car ils possèdent tous les atouts possibles » a déclaré Dieudonné Tshibuabua réagissant à la feuille de route présentée par le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi.

Et de marteler :

« Ne pas les associer dans cette démarche est une haute trahison car ce sont les congolais comme tous les autres »

L’annonce du soutien de la FDC intervient à une semaine de la présentation de la Feuille de route de la CENI. Un soutien qui vient conforter le processus électoral lorsqu’on sait que les congolais de la diaspora représentent plusieurs millions de citoyens de la République Démocratique du Congo.

Par la même occasion, ce juriste a lancé un appel à l’endroit des députés nationaux et le bureau de l’Assemblée nationale, celui de concrétiser la vision du président de la Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur cette question à savoir : l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine.

« Cette priorité a été rappelée par notre président de la République plusieurs fois dans ses discours et dans une interview à l’étranger. À nos élus, de s’investir à la session de Mars 2022 car nous proposons que l’article 10 de la Constitution change pour qu’on dise que la nationalité congolaise est irrévocable (…) Nul n’ignore que la nationalité congolaise se conserve même en cas de l’acquisition d’une autre. Les élus doivent s’inscrire dans la vision du chef de l’État », a-t-il déclaré.

Selon le président du MINCO, les congolais de la diaspora ne sont pas différents de ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Me Dieudonné Tshibuabua a affirmé qu’ils sont engagés au débat interne au même titre que ceux du pays.

« Nous ne plaidons pas pour la double nationalité, mais pour l’irrévocabilité », a martelé le coordonnateur du Mouvement pour l’Irrévocabilité de la Nationalité Congolaise d’Origine.

Par ailleurs, Me Dieudonné Tshibuabua a révélé qu’une pétition qui a pour but d’obtenir l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine est déjà en cours et a, à ce stade, récolté des milliers de signatures.

« Les gens adhèrent, cette pétition est signée par toutes les personnes qui se sentent concernées par ce combat. Il y a une forte mobilisation dans la diaspora. C’est le combat pour tout le monde. Au cas où la situation n’avance pas au parlement, nous allons déposer notre pétition car l’objectif est d’atteindre 100.000 signatures », a-t-il indiqué.

Pour défendre sa position, Me Dieudonné Tshibuabua s’est appuyé sur la Constitution notamment en son article 1er qui stipule : « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise ».