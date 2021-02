Le très honorable Christophe Mboso est président de deux bureaux. Pour le compte du bureau d’âge, il était assisté des députés moins âgés Aminata Namasia (Questeur) et Gaël Bussa (Rapporteur).

Et pour le bureau définitif élu et installé récemment, il est assisté de Jean-Marc Kabund comme premier vice-président, Vital Banywesize comme 2ème vice-président, Joseph Lembi comme rapporteur et Colette Tshomba rapporteur adjoint. Angèle Tabu et Jean-Pierre Kanefu sont respectivement questeur et questeur adjoint.

Le bureau d’âge avait été installé le 8 décembre 2020 à la suite des pétitions signées contre les membres du bureau Mabunda.

Pour rappel, le bureau d’âge a, pendant son règne, traité les pétitions contre les membres du bureau Mabunda, convoqué la session extraordinaire de janvier 2021, adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant création de la zone de libre-échange continental africaine (ZLECAF), traité la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilunkamba, organisé l’élection des membres du bureau définitif et leur installation.