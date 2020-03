RDC : les avocats appelés à suspendre leurs activités pour éviter la propagation du Covid-19

Le bâtonnier national a, dans une correspondance du 24 mars, demandé aux bâtonniers de l’ordre des avocats de suspendre les activités dans leurs barreaux respectifs.

Matadi wamba Kamba Mutu, bâtonnier national explique que le respect de la distance qui est de rigueur rend presqu’impossible l’exercice de la profession d’avocat. Il délie ainsi l’avocat de son obligation d’assistance à son client.

« Je vous informe du risque toujours grandissant de la pandémie du coronavirus. En conséquence : jusqu’à la levée de ces mesures, la distance de rigueur, cela seul rend quasi impossible l’exercice de notre métier au tribunal comme au parquet. De ce fait, l’avocat n’est plus à l’obligation d’assistance au client et ce, dans son intérêt et celui du prochain », écrit le Bâtonnier national Matadiwamba Kamba Mutu.

Maître Matadiwamba dit avoir pris cette décision après concertation avec les membres de sa structure et les milieux judiciaires pour limiter la propagation du coronavirus à la suite des mesures prises par le Gouvernement.