Trois combattants d’Allied Democratic Forces (ADF) et un militaire RD Congo ont été tués lors des accrochages dans la nuit du lundi près du pont Semuliki, sur la route Beni-Kasindi, en secteur de Ruwenzori (territoire de Beni), deux armes des assaillants du type AK47 ont été également récupérées, annonce l’armée.

Selon le porte-parole militaire à Beni, le capitaine Anthony Mualushayi, les accrochages se sont déroulés à Tingitingi pendant une vingtaine de minutes.

Lors des affrontements, un militaire a été touché balle et est décédé quelques minutes après des suites de ses blessures affirme le porte-parole des opérations Sokola 1.

Les combattants ADF s’apprêtaient à traverser la route nationale numéro quatre, en provenance du sud du territoire de Beni pour le Nord. Ils ont été empêchés dans leur progression.

Le calme est revenu dans la zone où l’armée poursuit ses patrouilles. C’est la énième fois que l’armée s’affronte aux rebelles ADF près du pont Semuliki où plusieurs embuscades contre les véhicules des commerçants ont souvent été décriées.

Depuis plus d’une semaine, le trafic sur l’axe routier Beni-Kasindi est perturbé. Les opérateurs économiques ont suspendu les importations et exportations des marchandises sur cette route à cause de l’insécurité.

La RN4 Beni-Kasindi est une importante voie qui ouvre la RDC aux pays de l’Afrique de l’Est où se trouvent les ports de Mombasa au Kenya et de Dar-es-salam en Tanzanie au bord de l’océan Indien.