Le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa jeudi, en provenance d’Ankara, en Turquie où il a eu un tête-à-tête avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les échanges entre les deux Chefs d’Etat ont porté sur la coopération bilatérale et les relations entre la Turquie et l’Afrique. Ils ont également exprimé leur volonté commune de booster les échanges commerciaux entre Ankara et Kinshasa, avec l’objectif d’atteindre un volume d’échange de 250 millions USD à moyen terme.