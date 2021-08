Le technicien Français âgé de 64 ans, Dominique Cionci, est le nouvel entraîneur de l’Association sportive Vita Club de Kinshasa. L’annonce de cette nouvelle a été faite mardi 24 août 2021 par le club.

Âgé de 64 ans, Dominique Yves Coinci succède ainsi à Florent Ibenge qui a quitté la tête de l’As V.Club au mois de mai dernier après 8 ans pour s’engager avec la Renaissance de Berkane du Maroc.

Selon la cellule de communication du club, le nouvel entraîneur aura pour mission d’accompagner V.Club pour décrocher les titres de la Ligue nationale de football et celui de la Coupe de la CAF.

Pour rappel, le nouvel entraîneur de V.Club a stoppé sa carrière de footballeur pour une blessure à l’Olympique de Marseille et Nîmes avant qu’il ne s’oriente vers le métier d’entraîneur et de formateur. Il retrouve son club formateur, l’Olympique de Marseille, où il est responsable de la formation. Il accompagne, en tant qu’entraîneur, Raymond Goethals, Gérard Gili et Henri Stambouli lors de la fameuse épopée européenne de 1993.

Cionci a déposé ses valises à l’étranger, en Afrique, au Togo où il endosse le costume de directeur technique national. Il forme une génération de joueurs talentueux et les accompagne jusqu’à la qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne et continue sa mission au Togo en devenant team manager des 20 et 17 ans et participe à la CAN et Coupe du Monde des U17 en 2007.

En 2009, il part en Belgique pour prendre les commandes de l’Olympic Club de Charleroi OCC en deuxième division Belge.